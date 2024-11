Sport.quotidiano.net - Comacchiese prima inseguitrice del Mesola. Casumaro cade a sorpresa, la X Martiri tiene

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Sport.quotidiano.net: Ilha espugnato anche il "Bellini" di Portomaggiore e continua la cavalcata in solitaria verso la promozione in Eccellenza. E’ stato un derby equilibrato nel primo tempo, deciso nel secondo tempo da una punizione dalla lunga distanza dello specialista Neffati, che ha sbloccato il risultato con la complicità di Cattozzo. La Portuense era a ranghi ridotti e cammin facendo si sono aggiunti gli infortuni di Fantoni, Gaiani e Melandri; i primi due per indurimento del polpaccio, un sospetto stiramento per il capitano, che sicuramente salterà la prossima partita col Valsetta Lagaro. "E’ stata una buona partita di atteggiamento e a livello tattico – commenta Paolo Mariani, l’allenatore – per oltre un’ora abbiamo resistito, una volta andati sotto non siamo riusciti a rimontare, troppo grande il dislivello tecnico. Sarà durissima raggiungere la salvezza".