Metropolitanmagazine.it - Coldplay, Alessandra Amoroso e Benjamin Ingrosso, tra i nuovi singoli in uscita il 1 novembre

Leggi tutto su Metropolitanmagazine.it

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Metropolitanmagazine.it: Foltissima la lista deiinnella giornata odierna 1, nella quale spiccano il ritorno didopo il grande successo dell’estate con Mezzo Rotto insieme a Big Mama, All My Love, terzo brano estratto da Moon Music deie Mina con Buttalo Via, che anticipa il prossimo album inil 22– Si Mette Male : Il brano, scritto e prodotto da Tananai e Simonetta, insieme a Alessandro Raina ed Enrico Wolfgang Cavion, con i qualiha lavorato in studio per trasferire all’interno delle sonorità del brano anche il suo immaginario artistico e musicale, è un midtempo accattivante che racconta di qualcosa che sta per succedere e che non vale la pena provare ad evitare.