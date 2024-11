classifica è in linea con le attese, anche perché abbiamo affrontato già 3 delle prime 4". Il ds Bob Fantazzi commenta così il rocambolesco 2-3 che la Cittadella ha subito mercoledì a San Damaso per mano del Forlì, che ha confermato la grande differenza di rendimento dei biancazzurri fra le gare al campo "Allegretti" (un pari e 3 ko) e le trasferte (3 vittorie su 4). "Penso che la differenza fra casa e trasferta sia dettata dal caso – prosegue – anche mercoledì il Forlì non ha rubato nulla, ma il pari sarebbe stato più giusto. Purtroppo abbiamo pagato nel finale un po’ di stanchezza nella terza gara ravvicinata. La squadra ha fatto come sempre una gara di spessore. Spesso a San Damaso la voglia di vincere ci ha portato a lasciare punti per strada, speriamo di sbloccarci finalmente domenica col Fiorenzuola". Ilrestodelcarlino.it - Cittadella, il ds Fantazzi non fa drammi: "La classifica per ora è in linea con le attese" Leggi tutto su Ilrestodelcarlino.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Ilrestodelcarlino.it: "C’è il rammarico per qualche punto lasciato per strada, ma laè incon le, anche perché abbiamo affrontato già 3 delle prime 4". Il ds Bobcommenta così il rocambolesco 2-3 che laha subito mercoledì a San Damaso per mano del Forlì, che ha confermato la grande differenza di rendimento dei biancazzurri fra le gare al campo "Allegretti" (un pari e 3 ko) e le trasferte (3 vittorie su 4). "Penso che la differenza fra casa e trasferta sia dettata dal caso – prosegue – anche mercoledì il Forlì non ha rubato nulla, ma il pari sarebbe stato più giusto. Purtroppo abbiamo pagato nel finale un po’ di stanchezza nella terza gara ravvicinata. La squadra ha fatto come sempre una gara di spessore. Spesso a San Damaso la voglia di vincere ci ha portato a lasciare punti per strada, speriamo di sbloccarci finalmente domenica col Fiorenzuola".

