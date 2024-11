Quotidiano.net - Bayesian, nuove ipotesi sul naufragio. I sommozzatori tornano a ispezionare il relitto

Leggi tutto su Quotidiano.net

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Quotidiano.net: Palermo, 1 novembre 2024 – Idella Marina militare sono tornati neldelper recuperare altri reperti dal veliero affondato nella notte del 19 agosto nelle acque di Porticello, nel Palermitano. Quanto recuperato servirà per completare la nuova delega affidata dalla procura di Termini Imerese che sta coordinando le indagini sull'affondamento che causò la morte di 6 persone. I nuovi dettagli saranno utili per ricostruire cosa avvenne quella notte e soprattutto le cause deldell'imbarcazione. Secondo la tesi degli inquirenti, riportate da Repubblica, il disastro si sarebbe originato a causa di due portelloni lasciati aperti: l'acqua sarebbe entrata dall'accesso di poppa alla sala macchine e dal salone del ponte principale.