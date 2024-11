Bagolino arrivano i profumi d'autunno, con pomeriggio di Festa e musica. Sabato 2 novembre nella piazza del paese si riverseranno le fragranze delle caldarroste, del vin brulé, della cioccolata calda, e le note della banda musicale Knödel Bergmusikanten. Bresciatoday.it - Bagolino: Festa dei profumi d'autunno Leggi tutto su Bresciatoday.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Bresciatoday.it: Nel bel borgo medioevale diarrivano id', con pomeriggio die musica. Sabato 2 novembre nella piazza del paese si riverseranno le fragranze delle caldarroste, del vin brulé, della cioccolata calda, e le note della banda musicale Knödel Bergmusikanten.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:deid'autunno; Carnevale 2024: sfilate, carri e maschere. Ecco gli eventi in Lombardia; Dal Lago di Garda alla Franciacorta, passando per il Bagòss die la Spongada di Breno, tra prodotti tipici e natura; Museums & More in Valle Sabbia: attività estive gratuite per adulti e bambini; Cosa fare a Brescia dal 5 al 7 ottobre: i migliori eventi del weekend; Autunno, tempo di castagne; Approfondisci 🔍

Folgorato dall’alta tensione a Bagolino. L’operaio è morto

(elivebrescia.tv)

Un operaio di 27 anni è rimasto folgorato mentre era al lavoro su un palo dell'elettricità a Bagolino in via Campini, poco distante dall'abitato ...

Profumi d’Oriente: 6 brand asiatici in ascesa

(msn.com)

Black Fades crea ricordi enigmatici e insondabili attraverso profumi straordinari dal design minimalista. Vere e proprie opere d’arte realizzate artigianalmente in piccoli lotti con alta ...

Luci, profumi, colori, è la casa in stile Diwali

(ansa.it)

Una casa di luci, atmosfera e profumi ... festa, il Natale che si avvicina”. Sono tipiche dalla festa delle luci anche le piccole lanterne Diya. “Sono deliziose ciotoline d’argilla con ...

Festa d’autunno nelle cantine del Consorzio Valtenesi con “Profumi di Mosto”

(quibrescia.it)

Domenica 6 ottobre, dalle 10.30 alle 18.30, si rinnova il tradizionale appuntamento con “Profumi di Mosto”. La grande festa in cantina ... un grande banco d’assaggio con i vini di altre ...