Auto è uscita di strada lungo la provinciale nei pressi del comune di Bore alle sei e mezza della mattina di venerdì 1° novembre. I soccorritori sono arrivati sul posto e hanno provveduto a mettere in sicurezza l'area dell'incidente. Il conducente è rimasto ferito. Gli operatori del 118 - con Parmatoday.it - Auto esce di strada all'alba a Bore: conducente in ospedale Leggi tutto su Parmatoday.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Parmatoday.it: Un'è uscita dilungo la provinciale nei pressi del comune dialle sei e mezza della mattina di venerdì 1° novembre. I soccorritori sono arrivati sul posto e hanno provveduto a mettere in sicurezza l'area dell'incidente. Ilè rimasto ferito. Gli operatori del 118 - con

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:dicon l'e il mezzo abbatte il guardrail ribaltandosi più volte in una scarpata: gravissimo un 60enne; BOLLENGO -die finisce nella scarpata, ferita la conducente - FOTO;die si schianta contro un albero: morto 60enne;die finisce in Dora, muore la 24enne Claire Vanin;die sfonda vetrina del negozio; Drammatico incidente a Vezzano,die precipita per 4 metri. Grave un 19enne; Approfondisci 🔍

Tir esce di strada e la viabilità va in tilt

(msn.com)

Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...

Esce di strada con l'auto e il mezzo abbatte il guardrail ribaltandosi più volte in una scarpata: gravissimo un 60enne

(ildolomiti.it)

PASSO DELL'OBERALP. La chiamata ai soccorsi è arrivata nella mattinata di ieri, 30 ottobre, dopo che un'auto è uscita di strada al passo dell'Oberalp, che si trova a 2.046 metri di quota sul massiccio ...

Auto esce di strada e nello schianto abbatte un palo della luce. Macchina distrutta, conducente miracolato

(ilgazzettino.it)

ALTIVOLE (TREVISO) - Perde il controllo dell'auto e si schianta contro un palo della luce. Miracolato il conducente, che è uscito illeso dall'impatto, talmente violento da abbattere ...

BOLLENGO - Auto esce di strada e finisce nella scarpata, ferita la conducente - FOTO

(quotidianocanavese.it)

La vettura è finita oltre le barriere tra la vegetazione e la conducente è rimasta bloccata all'interno dell'abitacolo. Ha riportato diverse contusioni e una ferita al volto ...