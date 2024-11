Atti vandalici al Picchio Village: l’Ascoli Calcio denuncia la violenza e chiede misure di sicurezza - Facebook WhatsApp Twitter Un nuovo atto di vandalismo ha colpito il centro sportivo Picchio Village di Ascoli Piceno. Un gruppo di quattro persone è stato filmato dalle telecamere di sicurezza mentre si introduceva all’interno della struttura, danneggiando le auto appartenenti a collaboratori del club. Questo episodio non è isolato, ma si inserisce in un contesto più ampio di crescente tensione e violenza che sta interessando il mondo del Calcio. Vandalismo e danneggiamenti: i dettagli dell’accaduto La notte scorsa, il centro sportivo Picchio Village è stato teatro di un assalto da parte di un gruppo di individui. Secondo quanto riportato dall’Ascoli Calcio, i soggetti sono stati ripresi dalle telecamere di sicurezza mentre si introdussero nel parcheggio, verosimilmente con l’intento di causare danni. Gaeta.it - Atti vandalici al Picchio Village: l’Ascoli Calcio denuncia la violenza e chiede misure di sicurezza Leggi tutto su Gaeta.it (Gaeta.it - venerdì 1 novembre 2024)- Facebook WhatsApp Twitter Un nuovo atto di vandalismo ha colpito il centro sportivodi Ascoli Piceno. Un gruppo di quattro persone è stato filmato dalle telecamere dimentre si introduceva all’interno della struttura, danneggiando le auto appartenenti a collaboratori del club. Questo episodio non è isolato, ma si inserisce in un contesto più ampio di crescente tensione eche sta interessando il mondo del. Vandalismo e danneggiamenti: i dettagli dell’accaduto La notte scorsa, il centro sportivoè stato teatro di un assalto da parte di un gruppo di individui. Secondo quanto riportato dal, i soggetti sono stati ripresi dalle telecamere dimentre si introdussero nel parcheggio, verosimilmente con l’intento di causare danni.

