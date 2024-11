Arezzo: miracoloso salvataggio di un uomo colpito da arresto cardiaco durante una partita di padel (Di venerdì 1 novembre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Uno sfortunato episodio si è verificato ad Arezzo, dove un uomo di 52 anni ha subito un arresto cardiaco mentre giocava a padel in un impianto sportivo. L’evento ha suscitato grande preoccupazione tra i presenti, ma grazie alla prontezza di un gruppo di amici e a un intervento tempestivo dei soccorsi, la situazione è stata prontamente gestita, evitando una tragedia. Il malore durante la partita di padel Mentre si svolgevano le attività sportive contraddistinte da risate e dinamicità, l’uomo ha cominciato a sentirsi male e in breve si è accasciato a terra, privo di conoscenza. La scena ha immediatamente destato allerta tra i compagni di gioco, che, accortisi della gravità della situazione, hanno reagito con grande prontezza. Gli amici, senza mostrare segni di panico, hanno subito iniziato le manovre di rianimazione. Gaeta.it - Arezzo: miracoloso salvataggio di un uomo colpito da arresto cardiaco durante una partita di padel Leggi tutto su Gaeta.it (Di venerdì 1 novembre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Uno sfortunato episodio si è verificato ad, dove undi 52 anni ha subito unmentre giocava ain un impianto sportivo. L’evento ha suscitato grande preoccupazione tra i presenti, ma grazie alla prontezza di un gruppo di amici e a un intervento tempestivo dei soccorsi, la situazione è stata prontamente gestita, evitando una tragedia. Il maloreladiMentre si svolgevano le attività sportive contraddistinte da risate e dinamicità, l’ha cominciato a sentirsi male e in breve si è accasciato a terra, privo di conoscenza. La scena ha immediatamente destato allerta tra i compagni di gioco, che, accortisi della gravità della situazione, hanno reagito con grande prontezza. Gli amici, senza mostrare segni di panico, hanno subito iniziato le manovre di rianimazione.

