Zon.it - Aeroporto Salerno Costa d’Amalfi: boom di passeggeri, raggiunta quota 100mila

Leggi tutto su Zon.it

(Di venerdì 1 novembre 2024) Il trafficoall’continua a crescere a ritmo sostenuto. Secondo i dati Assoaeroporti, lo scalo ha accolto circa 80mila persone solo a settembre 2024, e con l’aggiunta delle cifre di ottobre, si stima che il totale abbia raggiunto i. L’amministratore delegato di Gesac, Roberto Barbieri, ha dichiarato che gli scali di Napoli einsieme possono raggiungere tra i 18 e i 20 milioni diannui. Per lo scalo salernitano, che opera dal luglio 2024 con quattro compagnie low-cost, sono in programma investimenti importanti, tra cui la costruzione entro tre anni di un terminal innovativo, ecosostenibile e progettato per valorizzare il territorio. Fonte:notizie.it Segui ZON.IT su Google News.