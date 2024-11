Abusi su un gruppo di bambine: chiesto il processo per un Testimone di Geova (Di venerdì 1 novembre 2024) Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeTodaySi offriva di accompagnarle a casa e di aiutarle a studiare mentre i genitori erano a lavoro, un sostegno che avrebbe però nascosto una trappola nella quale un italiano (trentenne all'epoca dei fatti) si sarebbe reso protagonista di Firenzetoday.it - Abusi su un gruppo di bambine: chiesto il processo per un Testimone di Geova Leggi tutto su Firenzetoday.it (Di venerdì 1 novembre 2024) Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeTodaySi offriva di accompagnarle a casa e di aiutarle a studiare mentre i genitori erano a lavoro, un sostegno che avrebbe però nascosto una trappola nella quale un italiano (trentenne all'epoca dei fatti) si sarebbe reso protagonista di

Abusi su un gruppo di bambine: chiesto il processo per un Testimone di Geova

Si offriva di aiutarle con i compiti quando i genitori non c'erano. La Procura ha chiesto il processo per un uomo che frequentava la comunità religiosa di Scandicci ...

Abusi sessuali su 7 bambine (la più piccola ha 4 anni), a processo un adepto dei Testimoni di Geova: «Le violenze nella Sala del Regno»

Un grave caso di violenze ha colpito la comunità dei Testimoni di Geova a Scandicci, nei pressi di Firenze, dove un uomo di 41 anni è accusato di aver abusato sessualmente di sette bambine ...

“Anni di abusi su sette bambine”. Scandalo in comunità, sotto processo un adepto

Un incubo a occhi aperti. Una storia difficile da raccontare e ancor più difficile da accettare. Sette bambine, tutte di origini straniere, tutte minorenni – la più piccola è nata nel 2008, la più grande nel 2004 –

“Anni di abusi su sette bambine”. Scandalo in comunità, sotto processo un adepto

Sette bambine, tutte di origini straniere, tutte minorenni – la più piccola è nata nel 2008, la più grande nel 2004 –, sono state abusate da un uomo ... una delle 'Sale del Regno' (una sorta di chiese ...