Volley A1, il Bergamo 1991 sbanca la Capitale (Di giovedì 31 ottobre 2024) A1 FEMMINILE. Una super Montalvo, mvp e miglior marcatrice con 23 punti trascina le rossoblù contro Roma. La squadra allenata da Parisi vince senza problemi i primi due set, ha un calo nel terzo e torna a ruggire nel quarto. Ecodibergamo.it - Volley A1, il Bergamo 1991 sbanca la Capitale Leggi tutto 📰 Ecodibergamo.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) A1 FEMMINILE. Una super Montalvo, mvp e miglior marcatrice con 23 punti trascina le rossoblù contro Roma. La squadra allenata da Parisi vince senza problemi i primi due set, ha un calo nel terzo e torna a ruggire nel quarto.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:A1, ilsbanca la Capitale; Pallavolo A1 femminile – Roma quarto ko consecutivo,merita e sale al sesto posto;, quarta trasferta in cinque giornate: stasera sfida a Roma; Prosecco DOC Imocovs; Campionato serie A1 24/25;in campo a Roma: ghiotta occasione per riprendere a correre; Approfondisci 🔍

Volley A1, il Bergamo 1991 sbanca la Capitale

(ecodibergamo.it)

Il Volley Bergamo 1991 rientra da Roma con un bottino pieno: la vittoria con la Smi Roma Volley (3-1) regala tre punti preziosi alle rossoblù, che salgono al quinto posto in classifica, con Chieri e ...

Volley Bergamo 1991 in campo a Roma: ghiotta occasione per riprendere a correre

(ecodibergamo.it)

SERIE A1 FEMMINILE. Le ragazze di Parisi, reduci da due sconfitte contro Talmassons e Conegliano, sfidano nella quinta giornata la Smi mercoledì 30 ottobre alle 20.30.

Volley Bergamo 1991, la squadra delle giovanissime: partenza a razzo e grandi obiettivi a lungo termine

(bergamo.corriere.it)

Il punto di una stagione iniziata bene, ma resta la prudenza: «Obiettivo salvezza» L’inizio di stagione è stato rombante, con due vittorie da tre punti contro Perugia e Busto Arsizio e un primo posto ...

Volley Bergamo 1991, quarta trasferta in cinque giornate: stasera sfida a Roma

(bergamonews.it)

Il viaggio del Volley Bergamo 1991 continua: la tappa della quinta giornata porta le rossoblà a Roma. Nella Capitale le ragazze di coach Carlo Parisi sono pronte a mettersi nuovamente alla prova, merc ...