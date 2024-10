Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 31-10-2024 ore 08:45

Leggi tutto 📰 Romadailynews.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024)DEL 31 OTTOBREORE 8.35 ERICA TERENZI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLACODE PER INCIDENTE SULLA TIBURTINA ALTEZZA SETTECAMINI VERSO IL RACCORDO. FILE PER INCIDENTE ANCHE SULLA VIA APPIA ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO IN DIREZIONE. CODE PER TRAFFICO INTENSO SULL’ARDEATINA TRA FALCOGNANA E IL DIVINO AMORE VERSO IL GRA. TRAFFICO RALLENTATO SUL RACCORDO IN INTERNA TRA BUFALOTTA E TIBURTINA E TRA CASILINA E APPIA. CODE SULLA-FIUMICINO TRA PARCO DE’ MEDICI E VIA DELLA MAGLIANA VERSO L’EUR. PER IL TRASPORTO FERROVIARIO CIRCONE RALLENTATA SUL NODO DIPER INCONVENIENTE TECNICO ALLA STAZIONE DI OSTIENSE. RITARDI SULLE LINEEPISA,VITERBO EFIUMICINO. DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI Servizio fornito da Astral