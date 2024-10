Viabilità, lunghe code al foro di San Giuliano: "Disagio enorme per noi pendolari" (Di giovedì 31 ottobre 2024) Disagi a non finire per chi ogni giorno si muove, spesso per motivi di lavoro o di studio, da Pisa verso Lucca, o viceversa, passando per il cosiddetto foro di San Giuliano dove sono in corso in questi giorni lavori di manutenzione stradale con installazione di senso unico alternato.E' Chiara Pisatoday.it - Viabilità, lunghe code al foro di San Giuliano: "Disagio enorme per noi pendolari" Leggi tutto 📰 Pisatoday.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Disagi a non finire per chi ogni giorno si muove, spesso per motivi di lavoro o di studio, da Pisa verso Lucca, o viceversa, passando per il cosiddettodi Sandove sono in corso in questi giorni lavori di manutenzione stradale con installazione di senso unico alternato.E' Chiara

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Viabilità,al foro di San Giuliano: "Disagio enorme per noi pendolari"; Incidente in sopraelevata, lunga coda e un ferito portato al Gaslini; Incidente stradale a Pegli: modifiche viabilità, lunga coda e un ferito in gravi condizioni; Controesodo,in autostrada nella giornata da bollino rosso / VIDEO; Traffico in tilt al polo scolastico di Sassuolo: «Ogni mattinadi auto»; Traffico intenso sull'autostrada A18:in direzione Catania; Approfondisci 🔍

Viabilità, code a san Benigno e in uscita al casello di Genova Ovest

(msn.com)

Genova. Mattinata difficile per la viabilità relativa al nodo di San Benigno e allo svincolo di Genova Ovest, dove si stanno verificando code e disagi in uscita con ripercussioni per le tratte finali ...

Maxi cantiere sulla 436: "Vanno ridotti i disagi. I lavori siano fatti di notte"

(msn.com)

Lunghe code e polemiche per il senso unico alternato regolato da semaforo. Forza Italia e Fratelli d’Italia all’attacco: "Si facciano accordi con la ditta". .

Lunghe code a Sasso Marconi per i lavori legati alla frana

(bolognatoday.it)

Fermi anche i treni 9.30 alle 16.00 dei giorni 25, 26 e 27 ottobre fra le stazioni di Sasso Marconi e Marzabotto, sulla linea Bologna – Porretta ...

Frontale tra due auto sulla Noalese: un ferito. Traffico in tilt: lunghe code e rallentamenti

(msn.com)

QUINTO (TREVISO) – Frontale tra due auto sulla Noalese: un ferito ricoverato all'ospedale. L'incidente è avvenuto stamattina (24 ottobre) poco prima delle 8, ...