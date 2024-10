Viabilità da incubo verso Lecco. Rispunta la soluzione Mortirolo (Di giovedì 31 ottobre 2024) Il traforo del Mortirolo potrebbe essere la soluzione alla disastrosa Viabilità valtellinese perché permetterebbe di decongestionare parecchio la statale 38. Il progetto, lanciato alla fine degli anni ’80, era stato rilanciato una ventina di anni fa da Paolo Oberti, allora onorevole, che aveva sostenuto la necessità di avere una Viabilità alternativa alla 38, arteria che percorre longitudinalmente la provincia di Sondrio da Piantedo all’alta Valtellina. Il discorso poi è andato avanti per anni ma non si è mai arrivati a qualcosa di concreto e questa posizione della politica provinciale, in primis, lascia con l’amaro in bocca molte persone che credevano e credono nella bontà di quel progetto. "Sul traforo del Mortirolo – dice Oberti – è calato purtroppo un assordante silenzio ormai da qualche anno. Ilgiorno.it - Viabilità da incubo verso Lecco. Rispunta la soluzione Mortirolo Leggi tutto 📰 Ilgiorno.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Il traforo delpotrebbe essere laalla disastrosavaltellinese perché permetterebbe di decongestionare parecchio la statale 38. Il progetto, lanciato alla fine degli anni ’80, era stato rilanciato una ventina di anni fa da Paolo Oberti, allora onorevole, che aveva sostenuto la necessità di avere unaalternativa alla 38, arteria che percorre longitudinalmente la provincia di Sondrio da Piantedo all’alta Valtellina. Il discorso poi è andato avanti per anni ma non si è mai arrivati a qualcosa di concreto e questa posizione della politica provinciale, in primis, lascia con l’amaro in bocca molte persone che credevano e credono nella bontà di quel progetto. "Sul traforo del– dice Oberti – è calato purtroppo un assordante silenzio ormai da qualche anno.

