Lettera43.it - Vasco, il post sul padre e il fascismo: «Tu non ti sei piegato, ora sono tornati travestiti da agnelli»

(Di giovedì 31 ottobre 2024)Rossi ha voluto ricordare la scomparsa del, che risale al 31 ottobre 1979, e nello stessosu Instagram ha lanciato un potente messaggio contro il «nazi». Il rocker sul proprio profilo ufficiale haato tre foto del papà , una in tenuta militare, una in borghese e una in cui c’è anche lui da piccolo. Poi ha scritto: «Il 31 ottobre del 1979 te ne sei andatodalla fatica. Ricordo ancora il tuo mezzo sorriso, caro papà , dolce e gentile. L’altra metà te l’avevano portato via i due anni di lager Nazista a Dortmund che avevi dovuto scontare per non esserti voluto piegare alla barbarie del nazi. Non ci crederai ma, lupida, bulli, arroganti e le facce ghignanti. Con i loro deliri i loro dileggi la loro propaganda e la stessa ignoranza! Io resto orgoglioso di te! Viva Giovanni Carlo Rossi.