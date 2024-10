Vandalismo ad Halloween, commercianti baresi in allerta. Il Comune: "Pattuglie di agenti nei luoghi a rischio" (Di giovedì 31 ottobre 2024) La festa di Halloween spaventa commercianti e cittadini baresi. La serata del 31 ottobre, vigilia di Ognissanti, nasconde insidie a causa di alcuni piccoli episodi di teppismo che si verificano ogni anno per le vie della città. Gli atti vandalici discendono dalla distorta interpretazione Baritoday.it - Vandalismo ad Halloween, commercianti baresi in allerta. Il Comune: "Pattuglie di agenti nei luoghi a rischio" Leggi tutto 📰 Baritoday.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) La festa dispaventae cittadini. La serata del 31 ottobre, vigilia di Ognissanti, nasconde insidie a causa di alcuni piccoli episodi di teppismo che si verificano ogni anno per le vie della città. Gli atti vandalici discendono dalla distorta interpretazione

Vandalismo ad Halloween, commercianti baresi in allerta. Il Comune: "Pattuglie di agenti nei luoghi a rischio"

L'assessora Palone: "Amtab ha chiesto l'accompagnamento dei mezzi, da parte delle Forze dell'Ordine, in alcune zone dei quartieri Carrassi e Carbonara" ...

Il pomeriggio e la sera del 31 ottobre, notte di Halloween, sta diventando un incubo per i commercianti baresi, tra atti vandalici, lanci di uova e scherzi di bambini e ragazzini che impediscono ...

La notte del 31 ottobre porta con sé, da sempre, il rischio di atti vandalici e azioni fuori controllo soprattutto da parte di alcuni gruppi di giovani (o giovanissimi) che scambiano Halloween come un ...

