Un anno fa ci lasciava il direttore della Caritas don Davide Schiavon (Di giovedì 31 ottobre 2024) Un anno fa, il 1 novembre, ci lasciava don Davide Schiavon, il direttore della Caritas. Schiavon era mancato proprio nella Casa della carità la mattina della solennità di Tutti i santi del 2023. “Tanti fatti concreti di Vangelo, resi possibili nella nostra Chiesa di Treviso - ha sottolineato mons Trevisotoday.it - Un anno fa ci lasciava il direttore della Caritas don Davide Schiavon Leggi tutto 📰 Trevisotoday.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Unfa, il 1 novembre, cidon, ilera mancato proprio nella Casacarità la mattinasolennità di Tutti i santi del 2023. “Tanti fatti concreti di Vangelo, resi possibili nella nostra Chiesa di Treviso - ha sottolineato mons

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Dieci anni fa ciKlass Ingesson; “Nando Gigli, grande dirigente di Forza Italia e un amico”; Unfa ciToto Cutugno, autore e interprete di canzoni senza tempo; Unfa ciFabio Papa, magistrato buono e integerrimo; Musica, unfa ciToto Cutugno; Unfa ciVincenzo D’Amico, oggi a Latina sarà scoperta una targa; Approfondisci 🔍

Un anno fa ci lasciava un grande amico: ciao Sergio

(inbici.net)

Originario di Idice (frazione vicino a San Lazzaro), nato a Monterenzo nel 1953, Sergio ci lasciò in una brutta notte di ottobre a causa di un malore improvviso ed imprevedibile. Persona amabile e ...

20 anni fa ci lasciava Nino Manfredi, signore della commedia all'italiana

(msn.com)

Se non sono difficili non mi stimolano”. Vent'anni fa, esattamente il 4 giugno del 2004 ci lasciava Saturnino Manfredi, in arte Nino, uno dei quattro colonnelli della commedia all'italiana con ...

Un anno fa ci lasciava Salvo Ciaramidaro, attore e amico

(itacanotizie.it)

Un anno fa, esattamente il 4 ottobre scorso, l’attore e regista marsalese Salvo Ciaramidaro veniva a mancare. Salvo era anche uno storico collaboratore di itacanotizie.it e del quotidiano Marsala C’è, ...

Cinque anni fa ci lasciava Rutger Hauer, il replicante di "Blade Runner"

(msn.com)

Microsoft e i fornitori di terze parti usano i cookie per l'archiviazione e l'accesso a informazioni, quali gli ID univoci, per distribuire, gestire e migliorare servizi e annunci. Se si accetta ...