Ultime Notizie Roma del 31-10-2024 ore 16 | 10

(Di giovedì 31 ottobre 2024)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno a Massa rifiutato di accettare una proposta di accordo che preveda una tregua breve al conflitto nella striscia di Gaza da ad annunciarlo è stato l’alto funzionario al Nunù su teniamo una fine permanente della guerra non una temporanea sembra Dunque allontanarsi il presunto ultimatum dal candidato repubblicano alla Casa Bianca Donald Trump al premier israeliano Netanyahu secondo quanto riportato dal Times of Israel ex presidente avrebbe fatto presente al Lidl di Tel Aviv che desidererebbe che la guerra a Gaza terminato dentro il suo ritorno al potere se vincesse le elezioni Si inserirebbe il prossimo 20 gennaio Trump ha In ogni caso ribadito più volte il tuo sostegno ad Israele nella notte esco l’ha lanciato 4 attacchi alle truppe della IDF del nord ieri il nuovo leader incassi Ha dichiarato che ...