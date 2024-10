Tredicenne morta dopo caduta dal settimo piano, l’ex fidanzato 15enne resta in carcere con accusa di omicidio (Di giovedì 31 ottobre 2024) resta in carcere il 15enne accusato di aver gettato nel vuoto l'ex fidanzatina di 13 anni a Piacenza. Il giovane, la cui udienza di convalida si è tenuta nella giornata di ieri, mercoledì 30 ottobre, è accusato di omicidio volontario. Fanpage.it - Tredicenne morta dopo caduta dal settimo piano, l’ex fidanzato 15enne resta in carcere con accusa di omicidio Leggi tutto 📰 Fanpage.it (Di giovedì 31 ottobre 2024)inilto di aver gettato nel vuoto l'ex fidanzatina di 13 anni a Piacenza. Il giovane, la cui udienza di convalida si è tenuta nella giornata di ieri, mercoledì 30 ottobre, èto divolontario.

Tredicenne morta dopo la caduta dal settimo piano, l’ex fidanzato 15enne resta in carcere

Resta in carcere il 15enne accusato di aver gettato nel vuoto l’ex fidanzatina di 13 anni a Piacenza. Il giovane, la cui udienza di convalida si è tenuta nella giornata di ieri, mercoledì 30 ottobre, ...

Tredicenne cade dal balcone a Piacenza, Pm: “Il fidanzato la colpiva mentre si aggrappava

La ragazza sarebbe stata spinta oltre la ringhiera Secondo la ricostruzione degli inquirenti, la 13enne morta cadendo dal settimo piano di un palazzo a Piacenza il 25 ottobre sarebbe stata spinta oltr ...

Tredicenne morta a Piacenza, il fidanzato resta in carcere

Il Tribunale per i minorenni di Bologna ha deciso di convalidare il fermo del 15enne accusato dalla Procura e dai carabinieri di aver ucciso la fidanzata Aurora, 13 anni, il 25 ottobre a Piacenza. E' ...

Tredicenne precipitata a Piacenza, la madre: “Mi dissero che era morta, ho risposto: ‘Allora ci è riuscito'”

La mamma della 13enne deceduta dopo una caduta dal settimo piano a Piacenza ha raccontato i rapporti tesi con l'ex fidanzato e l'ultimo saluto alla figlia ...