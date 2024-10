Ilfattoquotidiano.it - Thom Yorke dei Radiohead fischiato da un manifestante pro Palestina reagisce: “Sali qui e dillo. Salta sul fot**to palco e di’ quello che vuoi dire”

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Maretta perdeimentre si esibiva da solista in uno show del tour “Everything” al Sidney Myer Music Bowl di Melbourne. D’un tratto l’artista è stato duramente contestato eda unpro-, presente tra il pubblico. Il ragazzo ha urlato contro “il genocidio israeliano di Gaza”, riferendosi anche “ai numerosi bambini morti”. A riportare la notizia è stato il The Guardian.ha risposto: “qui e. Proprio qui, dai.sul fottutoe di’che. Non stare lì come un codardo, vieni qui episciare sulla serata di tutti?”. Ilha urlato: “Quanti bambini morti ci vorranno per condannare il genocidio a Gaza?”.ha replicato, “Ok, falloCi vediamo dopo” ed è sceso dal