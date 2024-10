Tentato omicidio. Accoltellato in centro, cinque giovani indagati (Di giovedì 31 ottobre 2024) Tentato omicidio aggravato. È l’accusa, pesantissima, a carico di cinque giovanissimi – quattro minorenni e un neo maggiorenne, residenti nel Riminese – iscritti nel registro degli indagati per l’accoltellamento avvenuto il 17 marzo scorso a Rimini, in pieno centro storico, ai danni di un 17enne riminese che finì in pronto soccorso a Cesena in gravissime condizioni, venendo sottoposto ad un delicato intervento. Le indagini condotte dalla squadra mobile, grazie anche alla testimonianza della vittima e all’analisi dei filmati delle telecamere di sorveglianza del centro storico, hanno permesso agli inquirenti di stringere il cerchio attorno ai cinque ragazzi (quattro italiani e un rumeno) che si sarebbero resi protagonisti dell’aggressione. Tra di loro c’è un 17enne, italiano e residente a Rimini, difeso dall’avvocato Cristian Brighi, individuato come l’autore materiale dei fendenti. Ilrestodelcarlino.it - Tentato omicidio. Accoltellato in centro, cinque giovani indagati Leggi tutto 📰 Ilrestodelcarlino.it (Di giovedì 31 ottobre 2024)aggravato. È l’accusa, pesantissima, a carico dissimi – quattro minorenni e un neo maggiorenne, residenti nel Riminese – iscritti nel registro degliper l’accoltellamento avvenuto il 17 marzo scorso a Rimini, in pienostorico, ai danni di un 17enne riminese che finì in pronto soccorso a Cesena in gravissime condizioni, venendo sottoposto ad un delicato intervento. Le indagini condotte dalla squadra mobile, grazie anche alla testimonianza della vittima e all’analisi dei filmati delle telecamere di sorveglianza delstorico, hanno permesso agli inquirenti di stringere il cerchio attorno airagazzi (quattro italiani e un rumeno) che si sarebbero resi protagonisti dell’aggressione. Tra di loro c’è un 17enne, italiano e residente a Rimini, difeso dall’avvocato Cristian Brighi, individuato come l’autore materiale dei fendenti.

