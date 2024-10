Taylor Mega vuota il sacco, dalla relazione con Fedez al flirt con CR7: «I Ferragnez erano una coppia aperta, so quello che dico» (Di giovedì 31 ottobre 2024) Taylor Mega torna a parlare, stavolta il microfono è quello del seguitissimo podcast Gurulandia e, come ormai ha abituato il suo pubblico, ne ha per tutti e senza peli sulla lingua. A partire da se stessa, ammettendo, per esempio, la sua dipendenza dalle droghe oppure, parlando dell’insulto di un hater, di non potere avere figli: «L’altro giorno – racconta – ho postato una frecciatina: “Non chiamarmi fake, non sono come le tue borse”. Sotto il post ho ricevuto tantissimi insulti, uno mi è rimasto impresso, mi hanno scritto: “Non puoi avere figli grazie al karma, ti sta bene“. Io ho un problema, non posso realmente avere figli e lui mi ha detto questa cosa, manco avessi truffato dei bambini. Ma ci sono abituata, nel mio lavoro devi essere temprato agli insulti». Leggi tutto 📰 Open.online (Di giovedì 31 ottobre 2024)torna a parlare, stavolta il microfono èdel seguitissimo podcast Gurulandia e, come ormai ha abituato il suo pubblico, ne ha per tutti e senza peli sulla lingua. A partire da se stessa, ammettendo, per esempio, la sua dipendenza dalle droghe oppure, parlando dell’insulto di un hater, di non potere avere figli: «L’altro giorno – racconta – ho postato una frecciatina: “Non chiamarmi fake, non sono come le tue borse”. Sotto il post ho ricevuto tantissimi insulti, uno mi è rimasto impresso, mi hanno scritto: “Non puoi avere figli grazie al karma, ti sta bene“. Io ho un problema, non posso realmente avere figli e lui mi ha detto questa cosa, manco avessi truffato dei bambini. Ma ci sono abituata, nel mio lavoro devi essere temprato agli insulti».

