Gamberorosso.it - Sui dealcolati Uiv corregge Lollobrigida: "L'Ue già obbliga a chiamarli vino dal 2021"

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Botta e risposta tra Unione italiana vini e Francescosullo spinoso tema dei vini. Al sindacato degli industriali non è andata giù l'affermazione del ministro dell'Agricoltura, raccolta dal Gambero Rosso. «Mi batterò fino alla fine per far sì che questo tipo di bevanda non possa essere chiamata», ha detto il Ministro. «Un Regolamento comunitario - sottolinea invece Uiv - sancisce dall’obbligo di chiamare questo prodottodealcolizzato o parzialmente dealcolizzato. Le imprese italiane chiedono perciò di poter operare alle stesse condizioni dei competitor europei, applicando la parolaai».