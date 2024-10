Spagna, bimbo di un anno salvato in elicottero dai pompieri (Di giovedì 31 ottobre 2024) L'articolo Spagna, bimbo di un anno salvato in elicottero dai pompieri proviene da ILFOGLIETTONE.IT. Ilfogliettone.it - Spagna, bimbo di un anno salvato in elicottero dai pompieri Leggi tutto 📰 Ilfogliettone.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) L'articolodi unindaiproviene da ILFOGLIETTONE.IT.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Maltempo in, bambino vienein elicottero a Valencia; Alluvionedi unin elicottero dai pompieri ad Alicante;di unin elicottero dai pompieri di Alicante; IL VIDEO.di unin elicottero dai pompieri di Alicante; Maltempo in, bambino vienein elicottero a Valencia; Maltempo in, bambino vienein elicottero a Valencia; Approfondisci 🔍

Spagna, bimbo di un anno salvato in elicottero dai pompieri di Alicante

(quotidiano.net)

Roma, 31 ott. (askanews) - Ancora salvataggi in elicottero a due giorni dalle grandi piogge che hanno devastato la regione di Valencia: nelle immagini fornite dai pompieri di Alicante, viene tratto in ...

Alluvione a Valencia in Spagna, tra i morti anche una bimba di 3 mesi con la madre: la disperazione del padre

(notizie.virgilio.it)

Spagna, alluvione a Valencia: tra i morti anche una bambina di 3 anni e sua madre, il drammatico racconto del padre ...

Bimbo di un anno ha una crisi cardiaca: salvato dai carabinieri che lo portano in ospedale con la gazzella

(fanpage.it)

Sono state le urla disperate di una donna ad attirare l'attenzione dei carabinieri e a permettere che un bambino di un anno potesse ricevere le cure di cui aveva bisogno. Nella tarda mattinata di ...

Bimbo di un anno ha una crisi cardiaca: l'intervento dei carabinieri è provvidenziale

(napolitoday.it)

Una pattuglia dei carabinieri di Trecase, dopo una segnalazione, interviene per aiutare una mamma e il suo piccolo di un anno. I militari stanno controllando le strade di Boscotrecase quando ...