Sorpasso San Costanzo. E alle porte c’è lo scontro diretto

(Di giovedì 31 ottobre 2024) In Prima categoria la sesta giornata ha partorito sette vittorie, di cui due esterne e non sono mancate le sorprese. Al comando ora c’è Il Sanmentre l’ex capolista Avis Montecalvo è scesa in seconda piazza (a meno 1) raggiunta dal Pantano e domenica prossima ci sarà il super match: Avis Montecalvo-San. Il Tavernelle ha ritrovato il risultato (un punto) dopo 3 sconfitte. La partita della quarta giornata Nuova Real Metauro-Real Altofoglia rinviata per il maltempo verrà recuperata il 6 novembre15. I numeri. Sabato a Belforte all’Isauro è arrivata per l’Avis Montecalvo la prima sconfitta della stagione. Ora l’unica imbattuta rimane la neo capolista San. L’unico club a non aver ancora gioito per i 3 punti è l’Apecchio, andato finora in gol solo una volta.