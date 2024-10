Serie A, Empoli-Inter 0-3: oggi le ultime 3 partite della 10ª giornata (Di giovedì 31 ottobre 2024) Il turno infrasettimanale di Serie A, valido per la decima giornata, finisce oggi. Ieri c’è stato anche Empoli-Inter al Castellani, partita finita 0-3. La Juventus ha pareggiato in casa contro il Parma. La giornata si concluderà oggi con tre partite in programma, tra cui le due romane. Serie A 2024-2025 – 10ª giornata Genoa-Fiorentina – giovedì 31 ottobre ore 18.30 – diretta TV DAZN 1 (canale 214 Sky/Tivusat) e streaming DAZN Roma-Torino – giovedì 31 ottobre ore 20.45 – diretta TV DAZN 1 (canale 214 Sky/Tivusat) e streaming DAZN Como-Lazio giovedì 31 ottobre ore 20. Inter-news.it - Serie A, Empoli-Inter 0-3: oggi le ultime 3 partite della 10ª giornata Leggi tutto 📰 Inter-news.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Il turno infrasettimanale diA, valido per la decima, finisce. Ieri c’è stato ancheal Castellani, partita finita 0-3. La Juventus ha pareggiato in casa contro il Parma. Lasi concluderàcon trein programma, tra cui le due romane.A 2024-2025 – 10ªGenoa-Fiorentina – giovedì 31 ottobre ore 18.30 – diretta TV DAZN 1 (canale 214 Sky/Tivusat) e streaming DAZN Roma-Torino – giovedì 31 ottobre ore 20.45 – diretta TV DAZN 1 (canale 214 Sky/Tivusat) e streaming DAZN Como-Lazio giovedì 31 ottobre ore 20.

(sportmediaset.mediaset.it)

L' Inter supera 0-3 l' Empoli nel match valido per la decima giornata di Serie A e resta in scia al Napoli capolista. La squadra di Inzaghi disputa un primo tempo piuttosto anonimo, ma attorno alla me ...

(corrieredellosport.it)

Toscani in dieci dal 31' (rosso a Goglichidze), nella ripresa i nerazzurri dilagano e riaccorciano sulla capolista: aggiornamenti in tempo reale ...

(msn.com)

(Adnkronos) - Vittoria esterna per l'Inter che, nella decima giornata di Serie A, batte l'Empoli 3-0. A decidere la partita la doppietta di Frattesi, a segno al 50' e al 67' minuto, e il gol al 79' di ...

(sport.virgilio.it)

