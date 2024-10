Screening oncologici, i camper dell'Asl a Calitri e a Torella dei Lombardi (Di giovedì 31 ottobre 2024) Continua limpegno dell'Azienda Sanitaria Locale di Avellino, guidata dal Direttore Generale Mario Nicola Vittorio Ferrante, per la prevenzione sul territorio provinciale con i camper per lo Screening della mammella e del collo dellutero (o cervice uterina).  Sabato 9 novembre, i camper Avellinotoday.it - Screening oncologici, i camper dell'Asl a Calitri e a Torella dei Lombardi Leggi tutto 📰 Avellinotoday.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Continua limpegno'Azienda Sanitaria Locale di Avellino, guidata dal Direttore Generale Mario Nicola Vittorio Ferrante, per la prevenzione sul territorio provinciale con iper loa mammella e del colloutero (o cervice uterina).  Sabato 9 novembre, i

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:, idell'a Montecalvo Irpino e a Santa Lucia di Serio il 26 e 27 ottobre;a Santa Lucia di Serino;dall’in Irpinia: mille test in 32 giorni;: idell’al Memorial Iole Palladino di Montecalvo Irpino e a Santa Lucia di Serino;, oltre mille esami con idell’; Lariano,Roma 6: ildella prevenzione in piazza Santa Eurosia; Approfondisci 🔍

Screening oncologici, I camper dell’ASL al Memorial Iole Palladino di Montecalvo Irpino e a Santa Lucia di Serino

(irpinia24.it)

Sabato 26 ottobre, i Camper dell’ASL faranno tappa nel piazzale antistante l’Oasi Maria Immacolata a Montecalvo Irpino in occasione del Memorial Iole Palladino dalle ore 9.00 alle ore 14.00. Domenica ...

Screening oncologici, camper Asl a Santa Lucia di Serino

(corriereirpinia.it)

Continua l’impegno dell'Azienda Sanitaria Locale di Avellino, guidata dal Direttore Generale Mario Nicola Vittorio Ferrante, per la prevenzione sul territorio provinciale con i Camper per lo screening ...

In tutta l'Asl Toscana nord ovest si tiene l'Open day sugli screening oncologici

(informazione.it)

Attiva la lettura vocale Torna domani, mercoledì 30 ottobre, il nuovo open day dell'Azienda USL Toscana nord ovest dedicato agli screening oncologici. Agli ingressi degli ospedali dell'Azienda... Legg ...

Buon successo la raccolta di prenotazioni per gli screening oncologici promossa da LILT, ASL e ALCLI alla COOP Futura

(rietinvetrina.it)

In questa occasione ai desk delle associazioni di volontariato si è aggiunto, all’esterno del centro commerciale, un camper della ASL all’interno del quale ... L’iniziativa della raccolta adesioni ...