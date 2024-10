Sara Centelleghe, l'autopsia: "Uccisa con 70 forbiciate", il killer: "Cercavo droga nel suo zaino, mi ha visto e l'ho ammazzata" (Di giovedì 31 ottobre 2024) Il 19enne indiano Jashandeep "Deep" Budhan in carcere per l'omicidio della ragazza le avrebbe rotto le ossa della scatola cranica e avrebbe anche provato a strangolarla L'autopsia effettuata sul corpo di Sara Centelleghe dice che la giovane è stata Uccisa con "70 forbiciate". Il 19enne killer Ilgiornaleditalia.it - Sara Centelleghe, l'autopsia: "Uccisa con 70 forbiciate", il killer: "Cercavo droga nel suo zaino, mi ha visto e l'ho ammazzata" Leggi tutto 📰 Ilgiornaleditalia.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Il 19enne indiano Jashandeep "Deep" Budhan in carcere per l'omicidio della ragazza le avrebbe rotto le ossa della scatola cranica e avrebbe anche provato a strangolarla L'effettuata sul corpo didice che la giovane è statacon "70". Il 19enne

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Omicidio, i primi risultati dell': "con 70 coltellate, ha provato a strangolarla";con settanta fendenti al volto: una ferocia senza freni; L'omicidio dicon 30 forbiciate. Interrogato il 19enne arrestato: "Non mi capacito"; Ragazza: domanie fiaccolata nel suo paese; Il killer è entrato in casa diper cercare droga, poi il folle omicidio;, la confessione di Jashan Badhan: “Sono salito in casa per cercare la droga”; Approfondisci 🔍

Omicidio Sara Centelleghe, i primi risultati dell’autopsia: “Uccisa con 70 coltellate, ha provato a strangolarla”

(msn.com)

Sara Centelleghe, la giovane di 18 anni che è stata uccisa a Costa Volpino (Bergamo), sarebbe stata colpita con settanta fendenti. I primi esiti dell’autopsia affermano che le siano state rotte le oss ...

Omicidio Sara Centelleghe, le prime informazioni dall’esame autoptico: “Uccisa con 70 fendenti, ha fatto un tentativo di soffocamento”

(controcopertina.com)

Un tragico omicidio sconvolge la cittadina di Costa Volpino, in provincia di Bergamo. Sara Centelleghe, una giovane di 18 anni, è stata uccisa con settanta fendenti. Il presunto assassino, Jashandeep ...

Sara Centelleghe, gli sms del killer all'amica: «Inviati apposta per crearsi un alibi». Lui: «Mi sono spaventato e l'ho uccisa»

(msn.com)

Dall'autopsia sul corpo di Sara Centelleghe emerge quella che potrebbe essere la verità definitiva sull'omicidio della ragazza di 18 anni ...

Sara Centelleghe, il mistero degli sms di Deep all'amica: «Inviati apposta per crearsi un alibi». Poi le 70 forbiciate al volto e in testa

(informazione.it)

Dall'autopsia sul corpo di Sara Centelleghe emerge quella che potrebbe essere la verità definitiva sull'omicidio della ragazza di 18 anni morta a Costa Volpino (Bergamo). Jashandeep 'Deep' Budhan, il ...