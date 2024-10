Liberoquotidiano.it - Sanità: Cappellacci (Fi), 'solidarietà a Gemmato, sinistra abbandoni campagne diffamatorie'

Leggi tutto 📰 Liberoquotidiano.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Roma, 31 ott. (Adnkronos) - "Esprimo pienaal sottosegretario, ennesima vittima di una campagna denigratoria orchestrata da unache tenta di distogliere l'attenzione dalle proprie responsabilità nella crisi attuale del Servizio Sanitario Nazionale, aggravata dai pesanti tagli di 37 miliardi di euro attuati negli anni passati. È inaccettabile che, invece di collaborare per il bene comune, lasi dedichi a diffamare coloro che, con serietà e dedizione, stanno cercando di risanare un sistema che loro stessi hanno contribuito a indebolire. Come chiarito da, che ha pubblicato la lettera del Garante della concorrenza per smentire ogni accusa, non esiste alcun conflitto di interessi.