Pontedera, la sconfitta contro il Pescara fa male: il raddoppio nel recupero

(Di giovedì 31 ottobre 2024), 30 ottobre 2024 – Sarebbe stato meglio perdere 5-0 come a dicembre scorso. Farlo così (2-1), al 6’ minuto di, in casa della prima della classe, dopo essere riusciti a rimontare, fa malissimo. Già non era facile a condizioni normali per ilpresentarsi nella tana della capolistache proveniva da 5 vittorie di fila, figurarsi doverlo fare con una squadra letteralmente decimata (6 assenti, con Ragatzu ultimo della lista) rendeva l’impegno ancora più arduo. Così Menichini ha dovuto inventarsi qualcosa.