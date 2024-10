Pillola abortiva a casa, polemica sulle decisioni della Regione (Di giovedì 31 ottobre 2024) Bologna, 31 ottobre 2024 – Fratelli d'Italia vuole vederci chiaro sulla determina della Regione, in vigore dal 1 gennaio 2025, che consentirà alle donne di concludere l'assunzione della Pillola per l'interruzione di gravidanza a casa propria. Dopo l'altolà degli anti-abortisti, la capogruppo Fdi in Regione, Marta Evangelisti, ha presentato una interrogazione in Consiglio regionale, chiedendo "per quale motivo la determina non sia stata discussa in Assemblea". E "vorremmo sapere anche se, nel colloquio al consultorio, alle donne che fanno richiesta della Ru486 vengono fornite tutte le informazioni e l'ascolto per favorire la nascita del figlio, unitamente alla illustrazione di tutte le misure volte al suo sostegno, anche economico", aggiunge la meloniana. Ilrestodelcarlino.it - Pillola abortiva a casa, polemica sulle decisioni della Regione Leggi tutto 📰 Ilrestodelcarlino.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Bologna, 31 ottobre 2024 – Fratelli d'Italia vuole vederci chiaro sulla determina, in vigore dal 1 gennaio 2025, che consentirà alle donne di concludere l'assunzioneper l'interruzione di gravidanza apropria. Dopo l'altolà degli anti-abortisti, la capogruppo Fdi in, Marta Evangelisti, ha presentato una interrogazione in Consiglio regionale, chiedendo "per quale motivo la determina non sia stata discussa in Assemblea". E "vorremmo sapere anche se, nel colloquio al consultorio, alle donne che fanno richiestaRu486 vengono fornite tutte le informazioni e l'ascolto per favorire la nascita del figlio, unitamente alla illustrazione di tutte le misure volte al suo sostegno, anche economico", aggiunge la meloniana.

