Oasport.it - Pallanuoto femminile, pareggio tra Padova e Trieste nel posticipo di Serie A1

Leggi tutto 📰 Oasport.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) LaA1 2024-2025 divede andare in scena quest’oggi un incontro della seconda giornata della stagione regolare, rinviato per lasciare spazio nello scorso fine settimana alle Coppe Europee: il big match trafinisce in parità per 6-6. Nel primo quarto le ospiti si portano in vantaggio con Cordovani, ma Schaap pareggia. Le giuliane tornano in vantaggio con Koptseva, ma Bacelle riequilibra la contesa per il 2-2. Nella seconda frazione arriva il break delle patavine con Delli Guanti ed il rigore di Millo, le ospiti restano a secco e si arriva a metà gara sul 4-2. Nel terzo periodo arriva la replica delle alabardate, grazie alla doppietta di Gragnolati, la quale nel giro di un minuto va a segno prima in superiorità e poi in parità numerica per il 4-4. Nell’ultimo quarto Millo riporta le venete in vantaggio, ma Cergol pareggia.