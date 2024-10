Palermo-Cittadella in radio-tv: pronostico, telecronisti e dove seguirla in diretta (Di giovedì 31 ottobre 2024) Alle ore 15.00 di domenica 3 novembre si gioca Palermo-Cittadella, partita valida per la dodicesima giornata del campionato Ascoltitv.it - Palermo-Cittadella in radio-tv: pronostico, telecronisti e dove seguirla in diretta Leggi tutto 📰 Ascoltitv.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Alle ore 15.00 di domenica 3 novembre si gioca, partita valida per la dodicesima giornata del campionato

Diretta Cittadella-Palermo: dove vederla in tv e live streaming

(dazn.com)

Il confronto tra Cittadella e Palermo in Serie B è stato contrassegnato da una serie di duelli equilibrati, con il Cittadella che ha vinto solo due delle 11 sfide disputate contro i rosanero (5 ...

Palermo-Cittadella, i precedenti

(forzapalermo.it)

Mancano poche ore e il Renzo Barbera indosserà il suo abito più prezioso per dare vita a Palermo - Cittadella. Sfida cruciale per i padroni di casa che - Lecce permettendo - potrebbero raggiungere la ...

PALERMO - Dionisi: "A Mantova serviva più coraggio"

(msn.com)

"Prestazione positiva, ma non siamo soddisfatti al centro per cento, avremmo voluto di più da questa partita. Tuttavia, avevamo davanti il Mantova che, su dodici punti, ne aveva fatti dieci in casa e ...

Mantova-Palermo, Nedelcearu: «Testa al Cittadella, unico obiettivo è vincere»

(mondopalermo.it)

Abbiamo ottenuto il terzo risultato utile; ora dobbiamo tornare a vincere domenica in casa contro il Cittadella.… Disclaimer - Il post dal titolo: «Mantova-Palermo, Nedelcearu: «Testa al Cittadella, ...