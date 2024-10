Inter-news.it - Pagelle Empoli-Inter (0-3): Lautaro Martinez 7! Barella fa… 12 – TS

Leggi tutto 📰 Inter-news.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Trionfo importante per l’sul campo dell’per 3-0.con la rete messa a referto ha raggiunto quota 134 gol con la maglia nerazzurra. Nessuno come lui nella classifica dei calciatori stranieri della Beneamata. Ledistilate da Tuttosport. VITTORIA – Bisognava reagire dopo il deludente e amaro 4-4 contro la Juventus e l’lo ha fatto con gliessi. Anon solo i nerazzurri si impongono 3-0, ma lo fanno anche raccogliendo il settimo clean sheet stagionale tra tutte le competizioni. Protagonisti della partita Davide Frattesi, autore di una doppietta, e. Il Toro, mettendo a referto il gol del definitivo 0-3, ha staccato pure quota 134 gol in carriera con la maglia dei nerazzurri. Questo vuol dire record.