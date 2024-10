Thesocialpost.it - Orecchiette ritirate dal commercio: corpi metallici all’interno

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Lidl richiamasurgelate Italiamo per possibile presenza diUn lotto dialle cime di rapa surgelate a marchio Italiamo, venduto dalla catena Lidl, è stato ritirato dai supermercati per rischio diestranei. Il richiamo è stato deciso in via precauzionale dalla stessa Lidl, sebbene l’allerta non sia ancora stata riportata sul sito ufficiale del Ministero della Salute. Dettagli del Lotto Ritirato Il lotto interessato è contrassegnato con il codice LG271A e ha una confezione da 500 grammi, con il termine minimo di conservazione (TMC) fissato a marzo 2026. Il codice EAN della confezione è 20423582. Lesono prodotte dall’azienda Industrie Rolli Alimentari S.p.A., presso lo stabilimento di Alanno, in provincia di Pescara.