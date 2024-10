Ilgiorno.it - Olly, tutta vita in testa alla classifica: “Milano è un ufficio. Cerco un’oasi”

Leggi tutto 📰 Ilgiorno.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Primo inda quattro settimane con quel “Per due come noi” che lo vede a tu per tu con Angelina Mango,si accomoda sulla poltrona di Sound Check, il format musicale disponibile pure sul sito web e sui social del nostro giornale, con molte novità da raccontare. Innanzitutto, il nuovo album “”, poi quel “Lo Rifarò Lo Rifaremo Tour“ all’insegna del sold out che lo vede impegnato pure al Fabrique il 2 e 3 dicembre. Già sulla carta l’incontro con Angelina prometteva scintille. “Già, anche se, secondo me, fra noi c’è stata una componente in più: l’emozione, l’affinità sul palco. Qualcosa di ultra-emozionante già provato in studio appena ci siamo trovati.