Gaeta.it - Norcia celebra San Benedetto: un nuovo inizio per la cultura europea

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il 60° anniversario della proclamazione di Sanpatrono d’Europa è stato festeggiato a, con una cerimonia che ha visto la partecipazione di autorità e rappresentanti ecclesiastici. Durante l’evento sono stati messi in luce i valori che il santo porta con sé e il suo contributo alla. Il convegno, organizzato dall’Arcidiocesi di Spoleto-, ha rappresentato un’importante opportunità per riflessioni su come l’eredità dipossa rimanere attuale e influenzare le società moderne. La presenza delle autorità e il messaggio del vescovo Tra i partecipanti allazione si sono distinti il ministro dell’economia Giancarlo Giorgetti e il commissario europeo Paolo Gentiloni.