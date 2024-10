Gravidanzaonline.it - “Non sono diventata madre e ora sento un vuoto incolmabile…”

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Salve dottoressa, non so se sia il sito giusto su cui scrivere vista la mia età, ma ci provo lo stesso. Ho 50 anni e i casi della vita mi hanno purtroppo portato a non diventare. Fino a qualche anno fa vivevo la cosa con molta tranquillità, ma oradi avere un rimpianto grossissimo e miinvidiosa nei confronti delle mie amiche e coetanee che hanno dei figli. Purtroppo non ho trovato una relazione stabile e quindi mi è letteralmente mancata la “materia prima” per intraprendere il percorso di maternità. Mi piace la vita che conduco, ma continuo a sentire questoche non riesco davvero a colmare e sto cominciando a soffrirne parecchio, non riesco a reagire. Come uscirne? Grazie mille. L'articolo “None oraunincolmabile” proviene da GravidanzaOnLine.