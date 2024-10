Nel Paese degli inattivi, calano anche i contratti a tempo indeterminato (Di giovedì 31 ottobre 2024) Il Pil italiano nel terzo trimestre non cresce. E anche il mercato del lavoro comincia a non sentirsi troppo bene. Gli ultimi dati Istat dicono che a settembre 2024 sono diminuiti occupati e disoccupati, mentre continuano a cresce gli inattivi, quelli che un lavoro non ce l’hanno e non lo cercano. I numeri sono mensili e vanno presi sempre con le pinze, ma su ben sessantatrémila posti di lavoro in meno, per la prima volta la quasi totalità sono contratti a tempo indeterminato (-55mila). Il sorpasso record dei 24 milioni di occupati frena, scendendo a 23 milioni 983mila. E mentre i disoccupati calano di quattordicimila unità , l’aspetto più preoccupante, che continua dai mesi precedenti, è l’aumento dell’inattività . Quelli che escono dal mercato, gli inattivi, sono cinquantaseimila in più rispetto ad agosto. Linkiesta.it - Nel Paese degli inattivi, calano anche i contratti a tempo indeterminato Leggi tutto 📰 Linkiesta.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Il Pil italiano nel terzo trimestre non cresce. Eil mercato del lavoro comincia a non sentirsi troppo bene. Gli ultimi dati Istat dicono che a settembre 2024 sono diminuiti occupati e disoccupati, mentre continuano a cresce gli, quelli che un lavoro non ce l’hanno e non lo cercano. I numeri sono mensili e vanno presi sempre con le pinze, ma su ben sessantatrémila posti di lavoro in meno, per la prima volta la quasi totalità sono(-55mila). Il sorpasso record dei 24 milioni di occupati frena, scendendo a 23 milioni 983mila. E mentre i disoccupatidi quattordicimila unità , l’aspetto più preoccupante, che continua dai mesi precedenti, è l’aumento dell’tà . Quelli che escono dal mercato, gli, sono cinquantaseimila in più rispetto ad agosto.

Istat, dopo tre mesi calano occupati a settembre, -63mila (2)

A settembre, dunque, rispetto al mese precedente, diminuiscono occupati e disoccupati, a fronte della crescita degli inattivi, ovvero di coloro che non hanno un lavoro e non lo cercano. (ANSA) ...

Il mercato del lavoro gira in negativo. Istat: a settembre -63mila occupati. Calano di 55mila i dipendenti a tempo indeterminato

Sono diminuiti sia gli occupati sia i disoccupati, mentre sono cresciuti solo gli inattivi: è la seconda frenata dopo quella di maggio, che però era stata lieve e aveva interessato autonomi e precari ...

Frena anche il mercato del lavoro. A settembre occupati in calo, salgono gli inattivi

I dati dell’Istat: -63 mila persone al lavoro, cala soprattutto il tempo indeterminato. Stabile il tasso di disoccupazione ...

Lavoro, calano i giovani che non fanno nulla. «Decisiva la formazione»

Li chiamano inattivi. Oppure, con un acronimo inglese, Neet (Not in Education, Employment or Training): sono giovani tra i 15 e i 29 anni che non studiano e non lavorano. Un fenomeno dei nostri tempi.