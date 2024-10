Mulè: «La riforma di Gravina è una truffa, non ha capito cos’è lo sport…» (Di giovedì 31 ottobre 2024) Le parole di Giorgio Mulè, Vicepresidente della Camera, sulle possibili riforme del calcio italiano e della Serie A. Tutti i dettagli in merito Giorgio Mulè, vicepresidente della Camera e deputato di Forza Italia, ha parlato a Radio CRC delle possibili riforme della Serie A. RIFORME – «La questione è “Cosa fa la Federcalcio per attuare queste riforme?” L’emendamento del decreto Calcionews24.com - Mulè: «La riforma di Gravina è una truffa, non ha capito cos’è lo sport…» Leggi tutto 📰 Calcionews24.com (Di giovedì 31 ottobre 2024) Le parole di Giorgio, Vicepresidente della Camera, sulle possibili riforme del calcio italiano e della Serie A. Tutti i dettagli in merito Giorgio, vicepresidente della Camera e deputato di Forza Italia, ha parlato a Radio CRC delle possibili riforme della Serie A. RIFORME – «La questione è “Cosa fa la Federcalcio per attuare queste riforme?” L’emendamento del decreto

RADIO CRC - On. Mulè: "Il ruolo di ADL è fondamentale per la riforma del sistema calcio"

Su CRC, radio partner della SSC Napoli, nel corso della trasmissione “Un caffè con Chiariello” è intervenuto il Vicepresidente della Camera, l’Onorevole Giorgio Mulé: "Il sistema calcio va completamen ...

Il vicepresidente della Camera e deputato di FI deluso "Si vede che la Figc si ritiene superiore alla legge"

Il vicepresidente della Camera e deputato di Forza Italia Giorgio Mulè è incredulo. Nei giorni scorsi aveva avvisato la Federcalcio che la proposta che stava formulando non rispondeva a quanto ...

Gravina, riforma depositata. Ma la Serie A combatte

La Lega vuole il quinto consigliere, oggi l'assemblea. Intanto il pm chiede un sequestro preventivo sul presidente ...

Serie A, pronto ricorso contro la FIGC: si valuta denuncia sulla riforma dello Statuto

La Lega farà ricorso contro la legittimità dell’Assemblea del 4 novembre. E ci potrà essere anche la denuncia per la mancata applicazione della legge.