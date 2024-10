Oasport.it - Monaco: “Musetti non merita le critiche degli haters. Gli ultimi tre mesi sono stati clamorosi”

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Nella puntata odierna relativa al torneo ATP Masters 1000 in corso a Parigi-Bercy di TennisMania, andato in onda sul canale YouTube di OA Sport, condotto da Dario Puppo, è intervenuto Guido, giornalista di Eurosport: ovviamente l’attenzione è stata catalizzata dalla prematura eliminazione di tutti i tennisti italiani nel primo turno del tabellone di singolare. Quanto accaduto a Parigi-Bercy va contestualizzato caso per caso: “Io ovviamente sposo il discorso del non fare drammi, i picchi di forma in questo sportsempre da valutare, ieri facevoesempi di Baez e Ruud, di alcuni giocatori, anche forti, che non vincono partite da, purtroppo si è incastrata in due giorni una serie, tra cui anche due rinunce, perché poi due non hanno giocato, Cobolli e Sinner, e non credo che Sinner avrebbe perso, anche se insomma Shelton non era proprio il miglioreesordi.