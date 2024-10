Ilrestodelcarlino.it - Molari, il bilancio di metà mandato: "Tante sfide, a partire da Medicina. Difficile applicare le nuove norme"

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Consolidare gli obiettivi raggiunti e affrontare con determinazione le. È questa la strada indicata dal rettore Giovanniper il secondo triennio del suoalla guida dell’Università di Bologna. Il percorso avviato adalla fine del 2021 ha portato a novità e cambiamenti su più fronti, dall’assetto istituzionale dell’Ateneo ai temi centrali dell’inclusione, della sostenibilità e del diritto allo studio. "Sono stati tre anni entusiasmanti, certo segnati da diversi problemi che però non hanno rallentato il progresso di questa università. Affronteremo i prossimi tre anni con altrettanto impegno adallepiù vicine come la proposta di legge per abolire il test d’ingresso alla facoltà di– dichiara –. Sicuramente si tratta di una soluzione complessa con diverse opzioni in termini di applicabilità che andranno esplorate.