Mattarella | Lotta all’inflazione e tutela dei risparmi impegni prioritari

"La Lotta all'inflazione, la tutela del valore reale dei risparmi sono impegni prioritari per qualsiasi Stato e, in particolare, per la nostra Repubblica". Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo alla Giornata del risparmio. Secondo il Capo dello Stato, "occorre alimentare la fiducia dei cittadini, con tutele dirette per risparmiatori e utilizzatori dei servizi finanziari. Il ruolo delle banche e di tutti gli intermediari nel raccogliere le sfide dell'innovazione – specie digitale – senza perdere di vista le esigenze di tutti i cittadini è essenziale, per proteggere il risparmio". "Incoraggiare il risparmio, per rifarci alla previsione costituzionale, significa incentivarlo – ha sottolineato – come fonte importante del processo economico".

