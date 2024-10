Marassi: trovati due ordigni bellici in un appartamento di via Loria (Di giovedì 31 ottobre 2024) Due ordigni bellici sono state trovati in un appartamento di via Loria, a Marassi. L'allarme è scattato questa mattina durante un'operazione di sgombero della polizia locale. Si tratterebbe di due granate, la cui capacità esplosiva è stata fortunatamente quasi del tutto azzerata Genovatoday.it - Marassi: trovati due ordigni bellici in un appartamento di via Loria Leggi tutto 📰 Genovatoday.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Duesono statein undi via, a. L'allarme è scattato questa mattina durante un'operazione di sgombero della polizia locale. Si tratterebbe di due granate, la cui capacità esplosiva è stata fortunatamente quasi del tutto azzerata

Marassi: trovati due ordigni bellici in un appartamento di via Loria

Precauzionalmente la via è stata chiusa al transito veicolare intorno a mezzogiorno e la palazzina è stata parzialmente evacuata ...

Catania, due ordigni inesplosi trovati sul molo di San Giovanni Li Cuti

Sono intervenuti gli artificieri della Questura etnea. Dopo le verifiche, le bombe, probabilmente rinvenute in mare, sono state fatte brillare in una cava ...

Trovati due ordigni sul molo di San Giovanni Li Cuti: intervento degli artificieri

La Polizia di Stato ha messo in sicurezza due bombe da mortaio, abbandonate sul molo di San Giovanni Li Cuti a Catania. Ad accorgersi della presenza degli ordigni è stato un cittadino che, tramite la ...

Trovati due ordigni nel molo di San Giovanni Li Cuti a Catania, messi in sicurezza dalla polizia

La Polizia di Stato ha messo in sicurezza due bombe da mortaio che erano state abbandonate sul molo di San Giovanni Li Cuti, a Catania. Ad accorgersi della presenza degli ordigni è stato ... sono ...