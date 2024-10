Oasport.it - LIVE Olimpia Milano-Virtus Bologna 6-3, Eurolega basket in DIRETTA: gli attacchi faticano in avvio

(Di giovedì 31 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19-12 Dimitrijevic spende il fallo su Shengelia, due liberi per il georgiano. 19-12 1/2 per Polonara, dall’altra parte la tripla centrale di Leday! Ancora 30”! 16-11 Fallo di Ricci su Polonara, è il secondo. Due liberi per l’ex Teramo. 16-11 Caruso si fa una dormita, arriva il canestro di Cordinier. Un minuto alla fine del quarto. 16-9 Ma arriva Ricci! Tripla per lui! 13-9 Ricezione profonda di Shengelia che appoggia di sinistro. 13-7 Causeur in penetrazione! Mano mancina morbidissima! 11-7 A segno i liberi per Diouf, che esce per dare spazio a Polonara. 11-5 Poi arriva il fallo su Diouf. Due liberi per lui. 11-5 Entra in partita anche Willy Caruso! Due per lui con il floater! 9-5 Mirotic pesca anche il fallo in attacco di Tucker, che non ha approcciato proprio bene la partita. 9-5 3/3 per Mirotic,prova ad allungare.