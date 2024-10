Oasport.it - LIVE Olimpia Milano-Virtus Bologna 52-57, Eurolega basket in DIRETTA: V nere invertono l’inerzia

Leggi tutto 📰 Oasport.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA66-64 CAUSEUR! Step back e tripla per lui! E chiama il pubblico! Time out! 63-64 Due punti per Tucker, che arriva aa quota 7. 63-62 Rimette il naso avanti! Ricci con il rimbalzo e il canestro! 61-62 Fallo in attacco di Tucker, difesa cinque stelle extralusso di Leday. 61-62 Leday! TRIPLISSIMA per lui, -1! 58-62 Libero a segno per Shengelia. Ultimi due minuti! 58-61 Accelerazione di, transizione che premia Shengelia! Gioco da tre punti per i bianconeri! 58-59 1/2 per Causeur. 57-59 Causeur fino in fondo, pesca il fallo di Polonara, due liberi per lui.