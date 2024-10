Liguria, Travaglio: “Orlando ha perso per colpa del no di Conte a Renzi? Una scemenza. Come si fa ad allearsi con uno che stava con Bucci?” (Di giovedì 31 ottobre 2024) “Andrea Orlando non avrebbe vinto le elezioni regionali in Liguria per colpa di Conte che ha detto ‘no’ a Renzi? Una scemenza. A parte il fatto che Renzi governava Genova con Bucci, ma il M5s avrebbe preso quel 4,6% di voti se si fosse alleato con uno che stava con Bucci? Ma, non dico la disciplina e l’onore, almeno la dignità avrà ancora un peso in politica in qualche partito? Ma meno male che c’è un partito che ha detto che non può combattere Bucci con un alleato di Bucci”. Sono le parole di Marco Travaglio, intervistato nella trasmissione 5 Notizie dal direttore di Radio Cusano Campus e di Cusano Italia Tv, Gianluca Fabi, sulle polemiche postume alla sconfitta del centrosinistra nelle elezioni ligure. Il direttore del Fatto aggiunge: “Non è Conte che decide il 4,6 o il 12,8 o il 9,5%. Ilfattoquotidiano.it - Liguria, Travaglio: “Orlando ha perso per colpa del no di Conte a Renzi? Una scemenza. Come si fa ad allearsi con uno che stava con Bucci?” Leggi tutto 📰 Ilfattoquotidiano.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) “Andreanon avrebbe vinto le elezioni regionali inperdiche ha detto ‘no’ a? Una. A parte il fatto chegovernava Genova con, ma il M5s avrebbe preso quel 4,6% di voti se si fosse alleato con uno checon? Ma, non dico la disciplina e l’onore, almeno la dignità avrà ancora un peso in politica in qualche partito? Ma meno male che c’è un partito che ha detto che non può combatterecon un alleato di”. Sono le parole di Marco, intervistato nella trasmissione 5 Notizie dal direttore di Radio Cusano Campus e di Cusano Italia Tv, Gianluca Fabi, sulle polemiche postume alla sconfitta del centrosinistra nelle elezioni ligure. Il direttore del Fatto aggiunge: “Non èche decide il 4,6 o il 12,8 o il 9,5%.

