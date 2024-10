Liguria al voto: la frazione del centrosinistra e le sfide del futuro (Di giovedì 31 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La Liguria, terra di bellezze paesaggistiche e culturali, si trova ora di fronte a una realtà politica complessa e frammentata. In un contesto elettorale sempre più competitivo, il centrosinistra appare danneggiato da divisioni interne che potrebbero compromettere le sue posizioni. Le parole di Matteo Renzi, leader di Italia Viva, durante un’intervista a Mattino Cinque, mettono in luce le tensioni presenti nel partito e il rischio di non poter competere efficacemente con la destra, ormai unita nei suoi intenti. La fragilità del centrosinistra in Liguria Il centrosinistra ligure si trova in un momento critico; la divisione tra i vari componenti della coalizione minaccia di frangere il fragile equilibrio necessario per affrontare le elezioni. Gaeta.it - Liguria al voto: la frazione del centrosinistra e le sfide del futuro Leggi tutto 📰 Gaeta.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La, terra di bellezze paesaggistiche e culturali, si trova ora di fronte a una realtà politica complessa e frammentata. In un contesto elettorale sempre più competitivo, ilappare danneggiato da divisioni interne che potrebbero compromettere le sue posizioni. Le parole di Matteo Renzi, leader di Italia Viva, durante un’intervista a Mattino Cinque, mettono in luce le tensioni presenti nel partito e il rischio di non poter competere efficacemente con la destra, ormai unita nei suoi intenti. La fragilità delinIlligure si trova in un momento critico; la divisione tra i vari componenti della coalizione minaccia di frangere il fragile equilibrio necessario per affrontare le elezioni.

Elezioni Liguria: alle 23 al voto il 34,68 %. Nel 2020 il 39,8%

Secondo i dati forniti dal ministero dell'Interno tramite il sito Eligendo, e disponibili sul sito della Regione Liguria, alle 23, l'affluenza al voto per le regionali è stata del del 34,68%.

Elezioni Liguria, alle 23 affluenza al 34,6%: è in calo di 5 punti

Liguria al voto per le elezioni regionali. Dopo il voto di oggi, 27 ottobre, i seggi sono aperti dalle 7 alle 15 anche oggi. Alle 23 l'affluenza era al 34,68%, in calo di 5 punti sul 2020. Alle 12 era ...

La Liguria al voto: testa a testa tra Bucci e Orlando, affluenza in calo

Alle 23 di ieri, si è recato alle urne il 34,68 per cento dei cittadini liguri. I seggi chiuderanno oggi alle 15, la sfida è tra il sindaco di Genova Marco Bucci e il deputato del Pd Andrea Orlando ...

Liguria al voto per il dopo Toti

La sfida è tra il candidato di centrodestra Marco Bucci e quello di centrosinistra Andrea Orlando. Ma in tutto sono nove i candidati in campo. Sarà possibile esprimere massimo due preferenze di espone ...