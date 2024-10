La Spagna sotto shock dopo “l’alluvione del secolo”: almeno 95 morti ma si cercano ancora dispersi VIDEO (Di giovedì 31 ottobre 2024) La "Gota Frìa" ha colto alla sprovvista autorità e cittadini ed ora la Spagna è costretta a fare i conti con le devastanti conseguenze del maltempo, che ha colpito la zona est del Paese; mancano all'appello ancora numerose persone e il numero dei morti purtroppo sembrerebbe destinato ad aumentare L'articolo La Spagna sotto shock dopo “l’alluvione del secolo”: almeno 95 morti ma si cercano ancora dispersi VIDEO proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - La Spagna sotto shock dopo “l’alluvione del secolo”: almeno 95 morti ma si cercano ancora dispersi VIDEO Leggi tutto 📰 Ildifforme.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) La "Gota Frìa" ha colto alla sprovvista autorità e cittadini ed ora laè costretta a fare i conti con le devastanti conseguenze del maltempo, che ha colpito la zona est del Paese; mancano all'appellonumerose persone e il numero deipurtroppo sembrerebbe destinato ad aumentare L'articolo Ladel”:95ma siproviene da Il Difforme.

