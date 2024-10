Jashandeep Badhan: “Sara mi ha sorpreso mentre cercavo droga e l’ho uccisa” (Di giovedì 31 ottobre 2024) Omicidio a Costa Volpino, è stato convalidato il fermo per Jashandeep Badhan, che ha confessato di aver ucciso a colpi di forbice Sara Centelleghe Imolaoggi.it - Jashandeep Badhan: “Sara mi ha sorpreso mentre cercavo droga e l’ho uccisa” Leggi tutto 📰 Imolaoggi.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Omicidio a Costa Volpino, è stato convalidato il fermo per, che ha confessato di aver ucciso a colpi di forbiceCentelleghe

Jashandeep Badhan ha ucciso Sara Centelleghe con 70 forbiciate, «poi ha scritto messaggi all'amica per farsi un alibi»

(bergamo.corriere.it)

Delitto di Costa Volpino, le carte della gip su Badhan: allarmante efferatezza, nella chat con l'amica per la droga «ha dimostrato di essere lucido». Trovati sul corpo della ragazza anche segni di str ...

Delitto di Costa Volpino, nella chat tra Badhan e l’amica di Sara uno scambio di droga

(ecodibergamo.it)

LE INDAGINI. Il giovane, accusato dell’uccisione di Sara Centelleghe, si era messaggiato con l’amica della vittima per organizzare uno scambio di cocaina e hashish.

Omicidio Sara Centelleghe, Jashandeep Badhan sotto osservazione: “Valutare se può stare in carcere”

(fanpage.it)

Jashandeep Badhan si sarebbe intrufolato nell'appartamento di Sara Centelleghe sapendo che la giovane era da sola, e in circa 10 minuti l'ha aggredita ...

Omicidio di Sara Centelleghe, Badhan: “Mi sono spaventato e le ho dato dei pugni”

(informazione.it)

Il bisogno di consumare ancora hashish. Sarebbe questa la molla che venerdì notte spinge Deep Badhan a chiedere un appuntamento all’amica diciassettenne che era a casa con Sara Centelleghe. Lui però s ...